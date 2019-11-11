Ереван, , 13:54 — REGNUM Без согласия населения Нагорного Карабаха достичь каких-либо договоренностей по урегулированию ситуации в регионе невозможно. Об этом 11 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Россия как участник группы сопредседателей может, продвигая этот процесс, только добиваться того, чтобы он шел в русле общего согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров 10 ноября прибыл в Армению с официальным визитом.

По словам премьер-министра Армении Никол Пашинян, в отношениях двух стран достигнута новая динамика. Он также напомнил о своих неоднократных встречах с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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