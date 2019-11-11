Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе покидает свою должность. Вместе с ним уходит и его заместитель Леван Каландадзе. Об этом 11 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения. и его заместитель Леван Каландадзе покидают свои должности. Информацию Первому каналу Грузии подтвердили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Пока неизвестно, где продолжат работу Леквинадзе и Каландадзе, а также, кто будет новым бизнес-омбудсменом.

Ираклий Леквинадзе был назначен в январе 2018 года бизнес-омбудсменом распоряжением премьер-министра Георгия Квирикашвили. Леван Каландадзе был назначен заместителем бизнес-омбудсмена в феврале 2018 года.