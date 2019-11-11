Самарканд, Узбекистан, , 13:50 — REGNUM Развитие республик Туркестана зависит от развития России, так как страны связывает общее культурное поле. Об этом 11 ноября заявил председатель комитета Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по вопросам международных отношений Алишер Курманов на полях Азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Он акцентировал внимание на сотрудничестве между Узбекистаном и Россией в сфере образования. Депутат напомнил, что в республике действует десть российских вузов. По его мнению, развитие науки в Узбекистане становится катализатором развития страны.

Курманов выразил надежду, что выводы и рекомендации участников конференции будут услышаны политико-формирующими кругами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 ноября в Самарканде проходит десятая Азиатская конференция дискуссионного клуба «Валдай». На полях форума выступил научный директор Германо-российского форума Александр Рар. По его словам, в Азии сформируются институты будущего мирового порядка.

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