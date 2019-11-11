Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Омбудсмен Грузии Нино Ломджария требует признать неконституционным порядок отбора судей Верховного суда. 1 ноября народный защитник подала конституционную жалобу в Конституционный суд Грузии, сообщает 11 ноября «Интерпрессньюс».

Ломджария заявила, что существующий в Высшем совете юстиции порядок отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления парламенту противоречит гарантированному Конституцией Грузии праву граждан занимать публичные должности, а также их праву на доступность справедливого суда.

По мнению омбудсмена, решение по отбору кандидатов принималось тайно и необоснованно, не была обеспечена возможность обжалования этих решений.

Ранее 10 ноября председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что парламентские слушания кандидатов в Верховный суд были проведены на высоком уровне и в соответствии с демократическими принципами.

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