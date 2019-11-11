Киев, , 13:28 — REGNUM Двусторонние консультации между США и Украиной по вопросам обороны прошли 7 ноября 2019 года в Киеве. С американской стороны делегацию возглавляла Лаура К. Купер, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, с украинской стороны — заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках этой встречи Лаура К. Купер озвучила пять основных пунктов сотрудничества в военной сфере между США и Украиной. Об этом пишет ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сообщение министерства обороны США. Далее приводится текст выступления Лауры К. Купер с небольшими изменениями:

1. США твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Министерство обороны США демонстрирует эту приверженность в рамках двусторонних консультаций по вопросам обороны, в которых участвуют гражданские и военные сотрудники министерства обороны США и министерства обороны Украины.

2. В 2016 году США и Украина договорились о 5-летней концепции партнерства, которая направлена на развитие мощной и дееспособной украинской армии и реформирование украинского оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО. В ходе двусторонних консультаций по вопросам обороны были определены приоритеты двусторонних оборонных отношений на следующий год в соответствии с соглашением о партнерстве.

В ходе консультаций также определены общие цели и задачи для США и Украины. Страны будет сотрудничать в таких областях, как трансформация оборонного сектора, сотрудничество в области безопасности и реформа закупок.

3. С 2014 года США предоставили Украине более 1,6 миллиарда долларов помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить свою территориальную целостность, «сдержать дальнейшую российскую агрессию» и добиться прогресса в обеспечении оперативной совместимости НАТО. Наряду с ключевыми союзниками по НАТО, США обучают и консультируют украинские силы безопасности на Западной Украине через совместную многонациональную учебную группу «Украина», чтобы помочь улучшить внутренний оборонный потенциал Украины и развить институциональный потенциал обучения в соответствии со стандартами НАТО.

4. Украина добилась значительных успехов в проведении оборонной реформы. Принятие в 2018 году закона «О национальной безопасности» обеспечивает законодательную базу для приведения её архитектуры национальной безопасности в соответствие с евроатлантическими принципами.

Министерство обороны США поддерживает усилия Украины по укреплению демократического гражданского контроля над вооружёнными силами, продвижению реформ командования и контроля, повышению прозрачности и подотчетности в закупках и бюджетировании, а также продвижению реформ оборонной промышленности. Эти реформы укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.

5. США и Украина совместно проводят два ежегодных военных учения: учения Rapid Trident, многонациональные учения, ориентированные на ситуационную и полевую подготовку, и учения Sea Breeze, многонациональные морские учения, проводимые в Чёрном море для укрепления региональной морской безопасности.