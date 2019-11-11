Вена, , 13:33 — REGNUM Глава консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц пригласил партию «Зелёных» к переговорам о формировании коалиционного правительства Австрии. Об этом политик заявил 11 ноября на пресс-конференции в Вене.

«Приглашаем «Зеленых» к коалиционным переговорам», — сказал Курц.

Речь идет о практической части переговоров. Ранее Курц допускал правительственные переговоры с «Зелеными» в случае, если разногласия по значимым вопросам будут решены на стадии консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство после победы АНП на досрочных парламентских выборах. До создания нового кабинета министров в стране действует переходное правительство во главе с Бригитте Бирляйн.

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