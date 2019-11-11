Ереван, , 13:24 — REGNUM Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов в биолаборатории, расположенные на территории республики. Об этом сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что в настоящее время меморандум проходит межведомственное согласование.

«Рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан, это создаст дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности», — заявил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Армении при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США было открыто три центра по контролю и профилактике заболеваний — в апреле в Иджеване, в июне — в Ереване и Гюмри. По официальным данным, целями финансирования лабораторий является помощь Армении более эффективно бороться против распространения эпидемий и биологического оружия.

В июне 2018 году на встрече глав МИД ОДКБ в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей поднял вопрос о возможном получении доступа российской стороной к этим референс-лабораториям. Отмечалось, что российские спецслужбы и ученые не исключают, что лаборатории могут быть впоследствии использованы против России.

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