Пекин, , 13:19 — REGNUM США занимаются слежкой и хищением конфиденциальных данных, обвиняя в таком поведении Китай. Об этом официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил 11 ноября на брифинге.

Дипломат прокомментировал заявления ряда экспертов правительства США, которые приписали Китаю хищение данных Африканского союза при помощи оборудования Huawei. Он отметил, что США долго время планомерно и целенаправленно прослушивают, отслеживают и крадут информацию, причем делают это и компании, и частные лица.

Это давно не является тайной, добавил Гэн Шуан. По его словам, каких-либо разъяснений по поводу обвинений в шпионаже в Африке Китай от США не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 мая 2019 года китайская корпорация Huawei находится в черном списке американского минторга как «угроза национальной безопасности».

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