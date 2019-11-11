Джакарта, , 13:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил продумать рекламные шаги, которые могли бы укрепить туристический имидж государства в глазах всего мира, сообщает Antara.

«Продвижение экспорта, а также содействие туризму и инвестициям необходимо, чтобы создать хороший имидж», — заявил глава государства на ограниченном заседании, посвященном теме укрепления торгового баланса в президентском дворце в Джакарте.

Президент надеется, что Индонезия примет участие в масштабной выставке. По его словам, она действительно будет способствовать укреплению имиджа Индонезии с точки зрения туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны продолжить «дело героев», которые боролись за независимость страны.

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