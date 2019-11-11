Тампере, Финляндия, , 13:10 — REGNUM На всеобщем конгрессе европейских «зелёных» партий в Тампере латвийская партия «Зелёных» была исключена из союза. Об этом сообщает LSM.

По данным журналистов портала, представителей европейских партий не устроила невключённость латвийских товарищей в обсуждение «европейской повестки и планов союза», «неуплата членских взносов», а также «регулярное игнорирование съездов зелёных партий ЕС».

Недавно избранный сопредседатель Союза Томас Вайц считает, что неучастие латвийских «зелёных» в общей деятельности породило большую проблему доверия и, чтобы начать новый диалог в руководстве латвийской партии должны произойти перемены.

Председатель латвийской партии Эдгар Таварс сказал, что решение об исключение логично, и что они сами подумывали о выходе из Союза. «Зелёных» Латвии не устраивает, что в Европейском союзе взяли вверх так называемые прогрессисты, которые ратуют за однополые браки и критикуют латвийских товарищей, когда они голосуют за запрет образования на русском. Лидер латвийских «зелёных» назвал это агрессивным неприемлемым неолиберализмом, в противовес патриотизму своей партии.

Председатель партии латвийских зелёных считает, что его партии не стоит стремиться к вступлению в какие-либо альянсы. У них уже есть отдельное соглашение с партией «Зелёных» Эстонии. В случае необходимости они могут заключить с кем-либо аналогичное соглашение, отметил он.