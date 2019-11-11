Бишкек, , 13:10 — REGNUM Комитет по организации и проведению мероприятий к 100-летию экс-главы Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева учредил медаль имени Усубалиева. Об этом сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции заявил председатель комитета Шамшыбек Медетбеков, передает «Кабар».

По его словам, медаль будет изготавливаться в России, а первым, кого ею наградят, станет действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков — за его роль в проведении празднования 100-летия Усубалиева.

Как отмечает член комитета Таалайбек Джумадылов, что медаль вместе с денежными премиями будет ежегодно присуждаться учителям, работникам средств массовой информации и государственным деятелям.

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