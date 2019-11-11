Симферополь, 11 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Демографическая ситуация в России крайне тревожная и через пять — десять лет она может стать необратимой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.
По его словам, государство должно сделать всё возможное и невозможное.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.
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