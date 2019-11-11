Симферополь, , 13:12 — REGNUM Демографическая ситуация в России крайне тревожная и через пять — десять лет она может стать необратимой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

«Ситуация крайне тревожная и через 5−10 лет она может стать необратимой. Грядущую катастрофу должно и можно предотвратить. Более того — это является категорическим императивом для выживания России», — уверен Виталий Третьяков.

По его словам, государство должно сделать всё возможное и невозможное.

«Для этого необходимо сформулировать и сформировать демографическую стратегию России. У меня есть план такой стратегии, но рассказ о нём не для беглого опроса, а для серьёзного разговора», — уточнил Виталий Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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