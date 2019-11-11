Киев, , 13:06 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины получило разрешение суда, открывающее доступ следователям к электронным декларациям экс-президента Украины Петра Порошенко за 2014−2018 годы, сообщило 11 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Сотрудники ГБР могут изымать копии документов в бумажном и электронном виде, находящиеся в распоряжении Национального бюро по вопросам противодействия коррупции.

Разрешение было получено в рамках расследования дела о поездке Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Порошенко могут привлечь к ответственности, но не по тем делам, которые сейчас расследует ГБР.

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