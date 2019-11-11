Москва, , 13:03 — REGNUM В Госдуме настаивают на грамотной и сбалансированной политике в сфере демографии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

«Мы переходим к четвертому этапу демографического процесса, связанному со стабилизацией процессов рождаемости и смертности. Поэтому, на мой взгляд, политика должна носить комплексный характер. С одной стороны, необходимо стабилизировать процессы рождаемости, а с другой — предпринимать меры по снижению смертности», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»).

Парламентарий обратил внимание на ряд важных аспектов.

«В части формирования грамотной политики рождаемости, во-первых, необходима четкая модель финансовой и социальной поддержки молодых семей. Во-вторых, требуется внесение необходимых изменений в законодательство по трудоустройству, которые бы позволили молодым мамам участвовать в профессиональной жизни и иметь возможность гибкого рабочего дня. В-третьих, улучшение качества оказания медицинской помощи. Сейчас значительная доля смертности в нашей стране связана именно с низкой доступностью и качеством оказания медицинской помощи», — указал депутат.

Требуются и меры по снижению смертности.

«В части мер по снижению смертности, можно назвать повышение уровня доходов населения, поскольку в России самая плохая демографическая ситуация в регионах с низкими социально-экономическими показателями. Также на снижение смертности направлен национальный проект «Здравоохранение» и федеральные проекты, его составляющие, в которых прописаны меры, способствующие снижению смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе злокачественных», — подчеркнул Менделевич.

Ранее Счетная палата усомнилась в возможности достижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Последние четыре года в России ускоряется естественная убыль населения.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.