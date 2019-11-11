Москва, 11 ноября 2019, 13:01 — REGNUM В России проводится общее сокращение оборонных расходов из-за прохождения пика военной модернизации. Об этом президент Владимир Путин заявил 11 ноября на совещании с правительством.
Он подчеркнул, что снижение оборонных трат не связано с отношением «спустя рукава». Дело в том, что пройден пик мероприятий по модернизации военного оборудования и техники.
В стране созданы нужные производственные мощности и сформированы высококвалифицированные рабочие коллективы, пояснил глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению участия оборонных предприятий в реализации нацпроектов.
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