Москва, , 13:01 — REGNUM В России проводится общее сокращение оборонных расходов из-за прохождения пика военной модернизации. Об этом президент Владимир Путин заявил 11 ноября на совещании с правительством.

Он подчеркнул, что снижение оборонных трат не связано с отношением «спустя рукава». Дело в том, что пройден пик мероприятий по модернизации военного оборудования и техники.

В стране созданы нужные производственные мощности и сформированы высококвалифицированные рабочие коллективы, пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению участия оборонных предприятий в реализации нацпроектов.

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