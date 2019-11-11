Хараре, , 12:59 — REGNUM Власти Зимбабве уволили более 200 врачей государственного сектора, которые более двух месяцев продолжали забастовку, требуя повышения зарплаты на фоне резкого роста инфляции. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, врачи были уволены после дисциплинарных слушаний 8 ноября, проведенных практически в их полное отсутствие, поскольку правительство президента Эммерсона Мнангагвы заняло жесткую позицию против бастующих рабочих.

В Совете по здравоохранению заявили о проведении слушаний дел 213 врачей, и 211 из них были признаны виновными в отсутствии на рабочем месте без надлежащей причины и уволены. На данных слушаниях присутствовали только два врача. В соответствии с заявлением, Совет планирует вызвать 516 из 1651 бастующих врачей государственного сектора для проведения дальнейших дисциплинарных слушаний.

Таванда Звакада, пресс-секретарь Ассоциации врачей больницы Зимбабве, сказал, что он не может сразу прокомментировать произошедшее. Ассоциация ранее обвинила правительство в запугивании.

Напомним, что врачи младшего и среднего звена из государственных больниц Зимбабве бастуют с 3 сентября. Они требуют, чтобы их зарплата была проиндексирована к доллару США с тем, чтобы их доходы не потеряли ценности из-за трехзначной инфляции.

В прошлом месяце врачи опротестовали решение суда о том, что их действия незаконны и они должны вернуться на работу.

В соответствии с заявлением правительства, в прошлом месяце оно удвоило зарплаты врачей. Однако в ответ на это врачи сообщили, что этого недостаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве уволили более 70 бастующих врачей