Москва, , 12:54 — REGNUM Народосбережение должно стаять на уровне общественной идеологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«В нашей стране существует национальный проект — «Демография». Другой вопрос, насколько эффективно он работает? На взгляд нашей партии, недостаточно, мягко говоря. По сути, то с чем мы сейчас можем столкнуться, это исторический вызов. Реакция на него и задачи общественно-экономического строительства требуют от государства долгосрочной стратегии. Цель её — народосбережение. Народосбережение — это ключевое понятие, — оно должно стоять на уровне общественной идеологии», — заявила Епифанова.

Исходя из этого и должны формулироваться принципы экономической политики и строиться общественное благо, и именно эта стратегическая цель должна объединять общество единой системой ценностей, уверена парламентарий.

«Говоря о конкретных решениях, то здесь государству следует, возможно, обратить внимание и на зарубежный опыт выхода из подобного рода кризисов. Например, в Сербии семьи, где есть четыре ребенка и более полностью освобождаются от налогов. Определенным эталоном демографической политики является Франция, первая из европейских стран столкнувшаяся с депопуляцией населения и разработавшая систему мер по ее преодолению и увеличению численности населения. Базовое пособие на ребенка назначается всем лицам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, независимо от гражданства, на их детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране», — рассказала парламентарий.

По мнению Епифановой, приоритетом для государства должны стать семьи с тремя и более детьми.

«На мой взгляд, приоритетом демографической политики в нашей стране обязаны стать семьи с тремя и более детьми. Начиная с рождения третьего ребёнка, семья обязана быть включена в особую категорию лиц стратегического государственного значения и каждому члену семьи назначено оптимальное жилище и персональное пособие в размере средней заработной платы», — предлагает парламентарий.

Безусловно, для реализации таких мер необходимы серьезные финансовые затраты.

«У нас они есть. Но нам нужна политическая воля, как говорится. Вот как, например, с возведением Крымского моста. Было принято решение и мост построили. Примерно и здесь так же», — полагает вице-спикер Госдумы.

По словам Епифановой, демографический кризис начался в России примерно с 2016 года. С того времени наблюдается убыль населения. И по прогнозам, она будет продолжаться до 2023 года. По данным Росстата пятый год подряд продолжается падение реальных доходов населения. В 2017 году естественная убыль населения России составила 134 тыс. человек, в 2018 году уже 224 тыс. человек. Да и сам институт семьи в последнее время подвергается серьезным испытаниям.

«Мы видим, что в современном мире отношения полов становятся всё более сложными. Вслед за этим изменяются и семейные отношения, перераспределяются роли супругов в семье», — также отметила депутат.

Ранее Счетная палата усомнилась в возможности достижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Последние четыре года в России ускоряется естественная убыль населения.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.