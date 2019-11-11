* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 12:37 — REGNUM Власти Турции депортировала выходца из США, который входил в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь МВД Турции Исмаил Чатаклы, сообщает Anadolu Ajansi.

По его словам, также была завершена подготовка к депортации содержащихся в специальных центрах семи террористов из Германии. Этих террористов выдворят из Турции 14 ноября, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции задержали Семь человек, которых подозревают в причастности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МВД уточнили, что один из задержанных боевиков руководил сбором средств для террористической организации под видом «закята» (обязательный ежегодный налог в исламском праве).

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