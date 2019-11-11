Орск, Оренбургская область, , 12:36 — REGNUM В Оренбургской области горсовет Орска 21 ноября рассмотрит инициативу главы города Василия Козупицы о повышении зарплаты местным чиновникам с 1 декабря 2019 года. Проект решения опубликован на портале Орского горсовета.

Документ предусматривает индексацию размеров должностных окладов в 1,3 раза, за исключением высших должностей муниципальной службы для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности. При этом после индексации должностных окладов уровень среднемесячной заработной платы муниципальных служащих не превысит уровень заработной платы работников бюджетной сферы, о которых речь в указах президента РФ.

В пояснительной записке указано, что последняя индексация должностных окладов муниципальных служащих проводилась в октябре 2014 года. Уровень инфляции с октября 2014 года по октябрь 2019 года составил 36,2394.

Контрольно-счетная палата города заявила, что не имеет замечаний к проекту. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие проекта решения не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета города в 2019 году, так как по оценке исполнения бюджета в части расходов на оплату труда муниципальных служащих прогнозируется экономия за счет наличия в течение финансового года вакантных ставок, а также оплаты листов по временной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Орска Василий Козупица в Instagram заявил о том, что чиновникам надо повысить зарплату, и он намерен проявить инициативу. Одной из причин он назвал текучку кадров из-за низкой зарплаты.

В 2017 году уволились 99 чиновников, в 2018 году — 133, и за девять месяцев 2019 года — 78. В среднем текучесть кадров составляет 30% в год от штатной численности сотрудников органов местного самоуправления. «Этот процесс отражается на уровне компетентности сотрудников, и соответственно не позволяет сформировать постоянную опытную и профессиональную команду для решения стоящих перед администрацией вопросов», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

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