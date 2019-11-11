Брюссель, , 12:37 — REGNUM Санкции, введенные Евросоюзом против Венесуэлы, продлены на год. Соответствующее заявление 11 ноября распространил Совет министров иностранных дел ЕС.

«Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год — до 14 ноября 2020 года», — говорится в сообщении о принятом на заседании Совета решении.

Напомним, данные меры предполагают запрет на поставку в южноамериканскую страну вооружения. Также введены санкции в отношении 25 лиц Венесуэлы. Им запрещено въезжать в Евросоюз и пользоваться банковской системой ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября Федеральное казначейство США ужесточило санкции против Венесуэлы.