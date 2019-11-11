Москва, , 12:28 — REGNUM Польская сторона уведомила российское бюро Интерпола о задержании радикального украинского националиста Игоря Мазура. Об этом сообщил 11 ноября источник в правоохранительных органах.

Задержание Keith Allison

Мазур был задержан правоохранителями Польши по запросу России 9 ноября. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола получило соответствующее уведомление, уточнил источник ТАСС.

Мазур — один из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, организация, деятельность которой запрещена в РФ). В России он обвиняется в связях с боевиками, которые действовали в Чечне в 1990-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Мазур активно участвовал в беспорядках в центре Киева и руководил формированием «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киевской области. С мая 2014 года радикал отправился воевать в Донбасс.

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