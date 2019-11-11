Киев, , 12:17 — REGNUM Украинское издание «Еспресо» заинтересовалось, какие слова сейчас в первую очередь служат «визитной карточкой» Украины.

Илья Репин. Гопак. 1927

В первой тройке оказались слова «борщ», «вареники» и «гопак».

"В какой же унылый колхозный хутор все превратилось! Пропал Киев — великий город, как будто не существовал на свет», — комментирует общественный деятель Алексей Куракин.

Эксперт напоминает те слова, которые еще недавно вызывали «уважение друзей и зависть врагов», слова, которые украинцы «могли произносить с гордостью».

«Сергей Королев и львовский автобус — что вез русского Гагарина на старт, Борис Патон и сварка в космосе, самолет «Мрия» и комплекс «Буран», судостроительный завод «Океан», КБ «Южное» имени Янгеля, конструктор Кошкин и танк Т-34, проект «Морской старт», Днепрогэс и дизель В-2, КрАЗ…» — подчеркивает Куракин.