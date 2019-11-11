Киев, , 12:32 — REGNUM От фракции «Слуги народа» в Верховной раде постепенно откалываются люди, приближая тем самым парламентский кризис, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 10 ноября в эфире Politeka Online.

«У нас власть состоит как Змей Горыныч — из трёх голов и одной … Правительство под контролем внешних кредиторов, парламент — поле игры наших олигархов, и офис президента преимущественно под контролем Зеленского (глава Украины Владимир Зеленский)», — рассказал эксперт.

По мнению Бортника, у этих трёх «голов» совершенно разные подходы к внешней и внутренней политике, а также к социальной сфере. По этой причине возникают кризисы в парламентском большинстве.

Кроме того, значительная часть депутатов от «Слуги народа была избрана по мажоритарным округам.

«Они сейчас вынуждены ездить в округа, они выслушивают там людей, на них ложатся социальные обязательства», — рассказал политолог.

Он отметил, что правительство из-за отсутствия денег не может удовлетворить просьбы парламентариев, из-за чего те постепенно покидают парламентское большинство и начинают обслуживать интересы олигархов.

«Возможно, возникнет момент, когда фракция похудеет настолько, что без голосов «Голоса» обеспечить системные и стабильные голосования будет крайне сложно», — добавил Бортник.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия пересмотрит свою идеологию, сделав её из либертарианской более социалистической. По его словам, это вызвано разногласиями внутри партии.

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