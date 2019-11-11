Киев, 11 ноября 2019, 12:32 — REGNUM От фракции «Слуги народа» в Верховной раде постепенно откалываются люди, приближая тем самым парламентский кризис, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 10 ноября в эфире Politeka Online.
По мнению Бортника, у этих трёх «голов» совершенно разные подходы к внешней и внутренней политике, а также к социальной сфере. По этой причине возникают кризисы в парламентском большинстве.
Кроме того, значительная часть депутатов от «Слуги народа была избрана по мажоритарным округам.
Он отметил, что правительство из-за отсутствия денег не может удовлетворить просьбы парламентариев, из-за чего те постепенно покидают парламентское большинство и начинают обслуживать интересы олигархов.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия пересмотрит свою идеологию, сделав её из либертарианской более социалистической. По его словам, это вызвано разногласиями внутри партии.
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