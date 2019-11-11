Москва, , 12:16 — REGNUM Политические силы Боливии должны найти конституционный выход из внутриполитического кризиса, говорится в заявлении МИД России, опубликованном 11 ноября на сайте ведомства.

«Призываем все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира», — говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили надежду, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, после ультиматума боливийских военных 10 ноября президент страны Эво Моралес ушёл в отставку. Власти Мексики предложили ему политическое убежище, однако он отказался уезжать из страны, но покинул столицу Боливии.

Сегодня, 11 ноября, в резиденцию ушедшего в отставку главы государства в Кочабамбе ворвались вооружённые люди.

Читайте также: Государственный переворот в Боливии: все новости, трансляция