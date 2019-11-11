Богор, Индонезия, , 12:08 — REGNUM Япония через Gunma Park Japan оказывает помощь индонезийскому парку Taman Safari Indonesia для сохранения дикой природы в Индонезии, что является частью сотрудничества между двумя сафари-парками, сообщает Antara.

Фонд сохранения дикой природы стал результатом сотрудничества между парком Taman Safari Indonesia и Gunma Park Japan с 2000 года, инициированного послом Индонезии в Токио.

Финансирование в фонд сохранения диких животных в размере 1 млн йен (около 9 тыс. долларов США) будет использовано для программ охраны дикой природы в Индонезии. Передача средств была ознаменована посадкой зеленых деревьев во дворце Panda Indonesia в Богоре.

Ранее, в 2018 году, компания Gunma Park Japan передала через Taman Safari Indonesia пожертвования на строительство птичьего купола в округе Гунунг Кидул, который находится в ведении Университета Гаджахмада, в Джокьякарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор столицы Индонезии Джакарты Анис Басведан выразил желание изменить концепцию парков в городе.

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