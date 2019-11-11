Дамаск, , 12:07 — REGNUM Российские власти направляют военных в Сирию, чтобы защитить собственный народ от терроризма, не признающего границ. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT, опубликованном 11 ноября.

По его словам, люди готовы идти на смерть только ради защиты своей страны и своего будущего, но не за какого-то человека, является он диктатором или нет. Президент России Владимир Путин не мог отправлять военных на гибель ради какого-то одного человека, это нелогично.

Асад добавил, что российские военные в Сирии защищают интересы своей страны, так как терроризм и его идеология не признают политических границ.

«Для терроризма ареной является весь мир», — пояснил сирийский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Асад назвал правозащитнаю организацию «Белые каски» крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он пояснил, что на записях с членами организации есть боевики, которые убивали людей.

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