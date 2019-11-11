Киев, , 11:58 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» в настоящий момент есть три кандидатуры на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики, если депутат Богдан Яременко будет отозван с этого поста.

Об этом 10 ноября журналистам заявил глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

По предварительной информации, сегодня, 11 ноября, депутаты могут рассмотреть вопрос о наказании Яременко, которого ранее поймали на переписке во время заседания Рады о предоставлении интимных услуг за деньги.

Сам Арахамия считает, что Яременко должен покинуть пост главы комитета, но для этого должно быть соответствующее формально решение фракции.

«Есть тройка потенциальных кандидатов. Только я не буду вам говорить, кто это — если человек попадает в тройку кандидатов, она уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо», — заявил глава фракции «СН».

Соответственно, уточнил он, народные депутаты, парламентарии, о которых идет речь, и «не догадываются», что они являются кандидатами на пост главы комитета.

ИА REGNUM напоминает, что отставки Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики требуют все 4 фракции украинского парламента.

? ноября президент Украины Владимир Зеленский, не уточняя конкретных фамилий, заявил о том, что в нынешней Раде имеют место «позорные смс-ки и позорные слухи».