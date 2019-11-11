Москва, , 12:04 — REGNUM Обвинения в адрес Дамаска являются надуманными и имеют логические нестыковки. Об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью RT, опубликованном 11 ноября, когда журналист задал ему вопрос о событиях 21 августа 2013 года в Гуте.

Сирийский лидер призвал в данном случае рассуждать логически. Он указал, что в тот день в Дамаск для проведения расследования прибыла первая международная делегация, а потому Сирия не стала бы проводить химатаку в это время, даже если бы могла и хотела это сделать.

Асад указал и на названное количество жертв химического оружия, которое якобы применялось — 200 человек. Он отметил, что в Гуте люди проживают очень компактно, и если бы там действительно была совершена химатака, то это убило бы десятки тысяч людей.

Президент Сирии также рассказал, что обвинения в применении Дамаском химического оружия было выдумано Западом для того, чтобы иметь предлог для нападения на Сирию.

Как передавало ИА REGNUM, в ряде западных стран обвиняют официальные сирийские власти в том, что они якобы виновны в пуске 21 августа 2013 года нескольких ракет с боеголовками, содержащими зарин, по жилым районам города Гуты. Прямых доказательств этому до сих пор не найдено.