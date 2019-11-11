Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве прошел семинар для вице-губернаторов, курирующих вопросы внутренней политики.

Главное темой семинара, по информации газеты «Ведомости», стала необходимость обновления методов работы с гражданами — «вице-губернаторам дали установку на то, что новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль, говорит один из чиновников: «Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить».

«Обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать негативные сообщения в соцсетях: «Будет снижаться срок ответа на сообщения, в идеале нужно, чтобы это работало, как в корпоративном секторе — чтобы сразу отвечали на сообщения, а не через год. Как хороший пример приводилась работа администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Башкирии Радия Хабирова», — пишут «Ведомости.

"Также по словам чиновника, после выборов нужно продолжать внедрять лучшие региональные практики, которые тоже обсуждали на семинаре: «Это и прямые линии, и личный контроль, и отказ от излишеств. К выборам внедрялись новые практики, например, связанные с благоустройством или здравоохранением, их нужно продолжать, поскольку иначе избранным губернаторам можно резко просесть из-за эффекта завышенных ожиданий». — подчеркивает издание.

«Подобный семинар, безусловно, был необходим. Тема обсуждения — более, чем актуальная. Меняющийся запрос со стороны населения, который есть, требует явной переподготовки и обновления инструментов работы, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, — В первую очередь речь идет о том, что есть запрос на прямую коммуникацию граждан и власти, на то, чтобы власть была более близкой к людям, и решала проблемы. Собственно, об этом на семинаре и шла речь. Про честность, про готовность прийти на помощь, и про умение решать проблемы».