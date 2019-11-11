Москва, , 11:46 — REGNUM В Госдуме считают, что есть страна, которой выгодно раскачивание ситуации в Боливии.

«Раскачивание ситуации в Южной Америке на руку только одной стране в мире», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. В Совфеде считают, что важную роль в развитии ситуации в стране будет играть и позиция международных структур и внешних игроков.

«Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

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