Киев, , 11:42 — REGNUM Спустя полгода после прихода к власти, президент Украины Владимир Зеленский плохо осознаёт, для чего ему нужна партия.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил 11 ноября украинский политик Геннадий Корбан, близкий к олигарху Игорю Коломойскому, комментируя состоявшийся накануне съезд партии «Слуга народа» и принятые на нем решения.

«Партия — не как юридическая оболочка, которая выдвинет его самого или его кандидатов на выборы. А партия как место, где его сторонники должны обсуждать, принимать и контролировать принятие политических решений и программ. Потому что сейчас складывается четкое представление, что такого центра у Зеленского нет», — отмечает политик.

«Это не офис президента, который судя по последним указам никак не контролирует правительство. И это не фракция «Слуг народа», куда входят кто угодно, но не члены партии. И что самое забавное, центр принятия решений — точно не корпус свеженазначенных министров, губернаторов и силовиков, которые о существовании партии даже не знают», — подчеркнул Корбан.

Также политик констатирует, что итогом полугода правления новой власти на Украине стала дискредитация центральной власти во всех ее проявлениях. В частности, отмечает Корбан, сейчас на Украине быть простым инспектором таможни на границе сейчас выгоднее, чем занимать должность главы таможни, и быть главой райисполкома намного удобнее, чем депутатом Верховной рады.

«Это не говоря уже о директоре коммунального предприятия, который имеет намного больше средств и ресурсов, нежели министр или народный депутат», — подчеркнул он.

Политический деятель отмечает, что как этот вопрос будет решать партия Зеленского — намного важнее, чем отношения с олигархами или с прессой, но прогнозирует, что проблемы решать в «Слуге народа» не будут. Там нет людей, которые способны эти проблемы даже осознать, резюмировал Корбан.

ИА REGNUM напоминает, что 10 ноября в Киеве состоялся первый съезд президентской партии «Слуга народа». Новым главой политической силы был единогласно избран Александр Корниенко (предыдущий лидер «СН» Дмитрий Разумков не может совмещать посты спикеры Рады и главы правящей партии). Кроме того, на съезде также рассмотрели и одобрили заявления 27 человек о вступлении в ряды партии. Украинские СМИ подсчитали, что в настоящий момент членами партии являются лишь около 70 депутатов от «Слуги народа» из 254.