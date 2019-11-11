Чита, , 11:32 — REGNUM Кардинально решать проблему бродячих животных поручил подчинённым губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, этот вопрос был поднят на оперативном совещании 11 ноября.

Губернатор призвал ведомства подготовить предложения.

«С одной стороны, нужно поступать цивилизованно по отношению к самим животным, а с другой стороны, нельзя позволять, чтобы они заполняли населённые пункты, пугали детей и взрослых, а тем более нападали на них. Будем принимать адекватные меры», — отметил он.

Между тем ветеринарная служба края подготовила законопроект по передаче полномочий по отлову, транспортировке и содержанию животных без владельцев муниципалитетам. Районы уже заявили потребность в десяти приютах, на установку которых понадобится 60 миллионов рублей.