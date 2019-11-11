Брюссель, , 11:32 — REGNUM Представители Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и стран Прибалтики подписали в Брюселе протокол о взаимном автоматическом признании дипломов о высшем образовании. Вопрос о признании профессионального образования во время этой встречи решён не был. Об этом сообщает LSM.

По данным журналистов портала, по-настоящему система о признании дипломов высшей школы заработает не раньше, чем через год, или даже два.

Только тогда могут перестать сравнивать содержание учебных программ, вплоть до количества часов уделённых каждому курсу, чтобы признать диплом бакалавра действующим.

Ожидается, что соглашение поможет тем, кто хочет продолжить своё обучение или ищет работу за границей, а также участникам программы обмена Erasmus.

«Признание профессионального образование вещь гораздо более сложная», — отметила министр образования Нидерландов Ингрид Катарина ван Энгельсховен.

По ее словам, высоко недоверие профессиональных сообществ к навыкам выпускников из других стран. И чтобы справится с этим недоверием потребуется длительный переговорный процес.

Напомним, что на данный момент прибалтийские дипломы о высшем образовании автоматически признают только в Прибалтике.