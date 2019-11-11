Москва, , 11:27 — REGNUM Почти половина жителей России (49%) поддержали предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и финансовым университетом при правительстве РФ.

Вместе с тем 51% опрошенных пока не верит в укрепление доверия населения к результатам выборов после этого нововведения.

Согласно опросу, наиболее популярна идея о проведении онлайн-голосования на выборах среди молодежи — 71% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет выступили за то, чтобы разрешить избирателям голосовать удаленно. Против высказались 27% молодежи.

Вместе с тем 52% людей в возрасте от 25 до 34 лет скорее поддерживают выборы через интернет, 44% не одобряют.

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Опрос был проведен 17 марта и 29 сентября 2019 года методом телефонных интервью среди 1600 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в России эксперимент по проведению электронного голосования состоялся в Москве во время выборов депутатов Московской городской думы в день единого голосования 8 сентября 2019 года.

По словам депутата Московской городской думы Михаила Тимонова, электронное голосование в той форме, в которой оно было применено на выборах в Мосгордуму, это «неконтролируемая новация», подрывающая доверие людей к избирательному процессу.

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