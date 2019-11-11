Киев, , 11:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на «стимулирование экономического роста и укрепления государства».

Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В указе речь идет о «реформах», которые постоянно обсуждает нынешняя украинская власть — начало масштабной приватизации (в частности, поручено определить пять первых объектов для большой приватизации), подготовка к открытию рынка земель сельхозназначения; завершение процедуры разделения «Нафтогаза»; либерализации деятельности в сфере производства спирта и либерализации трудовых отношений.

Также Зеленский поручает правительству до конца нынешнего года разработать проекты законов по созданию «благоприятных условий» для деятельности предпринимателей.

«Слезы мешают говорить — простите, а что, до этого реформ не было?», — саркастически спрашивает политолог Кирилл Сазонов.

«А как же титанические усилия финансового комитета по удушению предпринимателей и расширению прав налоговой? Штампующий законы в режиме бешеного принтера парламент — разве не реформы принимал? Кабмин с проектом бюджета — это все что? Если не реформы, так чем они занимались все время с таким упорством и усердием?», — задается риторическим вопросом эксперт.