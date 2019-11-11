Ташкент, , 11:26 — REGNUM После ухода США из азиатского региона будут созданы новые системы безопасности и новое экономическое пространство. Об этом заявил научный директор Германо-российского форума Александр Рар на Азиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Самарканде, сообщает 11 ноября издание Kun.uz.

Он отметил, что некоторые эксперты говорят о «большой игре», которая разворачивается в странах Туркестана. По мнению научного директора, Россия и Китай являются главными игроками в регионе, но они не занимаются «большой игрой».

«Большой игрой» занимаются американцы. Но они тоже выходят из региона, поэтому мы живем в очень интересное и опасное время», — добавил Рар. Он считает, что институты будущего мирового порядка будут создаваться именно в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 ноября в Самарканде проходит десятая Азиатская конференция дискуссионного клуба «Валдай». 11 ноября в рамках мероприятия были зачитаны послания глав России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

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