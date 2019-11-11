Москва, , 11:25 — REGNUM В Совфеде желают Боливии побыстрее преодолеть кризис и не исключает вмешательства США.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, важную роль будет играть и позиция международных структур и внешних игроков.

«Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции», — напомнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост.