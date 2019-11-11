11 ноября 2019 | Время чтения 9 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4–10 ноября 2019 года стали: папа Франциск призвал молиться о диалоге и мире на Ближнем Востоке; вывод американских военных из Сирии угрожает местным христианам; халдейского патриарха обвинили в поддержке акций протеста в Ираке; в Иране стало больше разводов и меньше браков; католики США призывают Белый дом не выходить из Парижского соглашения по климату; в Риме может появиться русский старообрядческий храм.

Станислав Стремидловский, , 11:20 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал молиться о диалоге и мире на Ближнем Востоке, передает Vatican News (Ватикан). Всемирная сеть молитвы Святейшего отца опубликовала новое видеопослание с молитвенными прошениями на ноябрь. «Добрососедство и диалог между тремя монотеистическими религиями на Ближнем Востоке основаны на духовных и исторических связях. Из этих земель пришла к нам Благая Весть об Иисусе, воскресшем во имя любви. Сегодня многие христианские общины — наряду с иудейскими и мусульманскими — трудятся здесь ради мира, примирения и прощения. Будем же молиться, дабы на Ближнем Востоке зародился дух диалога, встречи и примирения», — говорится в нем.

Решение президента США Дональда Трампа отдать приказ об эвакуации американских военных с северо-востока Сирии, возможно, решило судьбу ее древних христианских общин, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Трамп ничего не сказал о религиозных меньшинствах, включая христиан, которые видели, как их храмы были сожжены, а члены семей — казнены без суда и следствия. Большинство деревень, захваченных джихадистами, были основаны христианами, бежавшими из Османской империи во время Геноцида армян и ассирийских христиан в начале ХХ века. На протяжении веков этот регион был домом для различных христианских традиций: наряду с армянами и ассирийцами также были халдеи и сирийцы, которые в последние годы жили под защитой сепаратистских курдских властей. Отношения между христианами и курдами не были простыми. Христиане оказывались под защитой курдских Отрядов народной самообороны (YPG), но YPG неоднократно же обвиняли в захвате христианской собственности. Не улучшило ситуацию вторжение турецкой армии в регион в рамках операции «Источник мира». Поступают сообщения о том, что отряды Свободной сирийской армии, связанной с Турцией, захватили дома, принадлежащие армянским и христианским семьям. Возобновление боевых действий может спровоцировать новый исход христиан из Эль-Хасаке и Камышлы.

Недавние встречи предстоятеля Халдейской католической церкви патриарха Луиса Рафаэля Сако с участниками акций протеста, которые проходят в Багдаде, никоим образом не выражали оппозицию лидеров Халдейского патриархата правительству и национальным политическим институтам, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Церковные деятели лишь хотели продемонстрировать солидарность с законными требованиями демонстрантов, признанными таковыми также правительством, и вновь заявить о своей поддержке установлению подлинного верховенства права в Ираке. Это было подчеркнуто в заявлении, опубликованном самим Сако. Дело в том, что ранее в средствах массовой информации и социальных сетях делались «вводящие в заблуждение» суждения в отношении некоторых инициатив патриарха, как его посещение раненых, госпитализированных после столкновений на улицах, и демонстрантов, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде. Критики представили это как претензии на чрезмерное политическое присутствие со стороны главы самой значительной Церкви в Ираке. «Визит патриарха Сако к раненым и госпитализированным, — говорится в заявлении, — носил гуманитарный характер». Им были переданы деньги на закупку лекарств, а на площади Тахрир патриарх вместе со своими викарными епископами призвал всех сохранять спокойствие и не прибегать к насилию во время протестов.

По данным Иранской национальной организации записи актов гражданского состояния (NOCR), население в стране продолжает расти, однако браки заключают реже, в то время как разводятся чаще, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). В прошлом году, сообщает информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), власти объявили «красный уровень тревоги» в связи с ситуацией по бракам и разводам. Если в 2008 году один развод приходился на восемь браков, то с 2017-го — один на три. В этом же году на тысячу человек приходилось два развода, три на тысячу — в Тегеране. Средний возраст вступления в брак в 2018 году составлял 23 года против 18 лет в начале 1980-х годов. Население (по состоянию на сентябрь 2019 года) выросло на 4,7% по сравнению с предыдущей переписью, проведенной три года назад. Таким образом, население страны составляет 83,75 миллиона человек при стабильном росте миллион в год, говорится в докладе статистического центра Ирана (SCI). Исследование SCI показало, что рост в основном идет в городах, особенно в крупнейших. Сельские районы не сообщают об увеличении за тот же период. В настоящее время сельское население Ирана составляет около 21 миллиона человек, или четверть от общего числа. Между тем в 1979 году, когда произошла Исламская революция, половина населения жила в сельской местности. Средние ежегодные расходы домохозяйств сельских семей на март 2019 года составили почти 900 долларов на семью, в то время как средний доход составил 1000 долларов. Городские домохозяйства потратили в среднем около 500 долларов, а их средний доход составил более 800 долларов.

Католическая служба помощи (CRS) встревожена намерением Вашингтона покинуть Парижское соглашение о климате, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). CRS — это официальное подразделение Конференции католических епископов США. По словам вице-президента CRS Билла О'Кифа, «мы надеемся, что наше правительство пересмотрит свое ошибочное решение». Ранее Белый дом официально уведомил о своем намерении выйти из Парижского соглашения по климату, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Около 60 епархий в Соединенных Штатах обязались поддерживать меры по смягчению последствий изменения климата, наряду с почти 200 религиозными общинами, более чем 100 приходами и другими католическими группами. США являются вторым по величине в мире источником парниковых газов после Китая.

«Европейскую армию создать можно», — заявил в интервью La Croix (Париж, Франция) бывший генеральный директор Военного штаба Европейского союза французский генерал армии Жан-Поль Перрюш. Так он оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», от которого тут же дистанцировалась канцлер Германии Ангела Меркель. По словам генерала, различия между немецкой и французской позициями не новы. И сегодня они проявляют себя в контексте ситуации в Иране и Сирии, когда европейцы «больше не имеют права голоса в евроатлантическом альянсе». Макрон, наконец, занял голлистскую позицию. Есть опасения американского господства, на фоне которого Европа будет играть вспомогательную роль. Поскольку Франция не может действовать в одиночку, она нацелена на создание европейской обороны. Меркель находится на другой стороне, это связано с историей ее страны, где большинство населения отвергает любые «воинственные коннотации». Германия не хочет свою безопасность делать зависимой от Франции, в своей безопасности она привыкла полагаться на США. Тем не менее, заявляет Перрюш, создание «европейской армии» возможно, однако надо определиться с понятиями. Это не «Вавилонская башня», в которой рядом оказались бы словенцы, португальцы и финны. У всех европейских стран есть активы и есть пробелы, которые необходимо заполнить. Но сначала необходимо провести общий анализ угроз, который поможет выстроить структуры на основе общих интересов. Например, по части борьбы с распространением ядерного оружия и терроризма, действий в космосе.

Правительство Германии намерено требовать обязательного владения немецким языком от иностранного духовенства, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Законопроект, подготовленный министром внутренних дел Хорстем Зеехофером (ХДС) и министром труда (СДПГ) Хубертусом Хейлем, федеральное правительство направило в бундестаг. Как сообщается в пояснительной записке, расширение использования немецкого языка иностранными религиозными деятелями может быть успешно достигнуто только путем овладения ими навыками немецкого языка в течение года со дня их въезда. В силу религиозных норм духовенство часто играет ведущую роль в своих сообществах, является образцом для подражания. Знание языка поможет мирному сосуществованию различных культур и религий, а также успешной интеграции новых иммигрантов в Германии. В случае принятия новые нормы распространятся на духовенство всех конфессий. Между тем некоторые члены бундестага критически относятся к реформе, считая, что она затруднит деятельность исламского духовенства, которое в подавляющем большинстве прибывает из-за границы.

Папа Франциск поможет открыть в Риме русский старообрядческий храм, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом по итогам общения с понтификам сообщил «Интерфаксу» глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. «Это была моя первая встреча с папой после создания Союза, речь шла о получении разрешения на строительство старообрядческого храма в Риме, — заявил Севастьянов. — Папа сказал, что всячески поспособствует». По замыслу главы ВСС, будущий храм должен вмещать порядка 150 человек, назвать его предполагается в честь Сергия Радонежского — «святого, который является символом Древней Руси и при этом почитаем папой и итальянцами». В ходе встречи Севастьянов подарил Франциску старообрядческую икону преподобного Сергия начала XX века, вручную вырезанную из дерева (Сергий Радонежский в знак смирения использовал только деревянные сосуды, в том числе для Евхаристии). «Папа очень живо интересовался жизнью староверов во всем мире, с интересом узнал об их нынешнем переселении из Латинской Америки в Россию», — отметил глава Союза староверов. По его словам, в Италии сегодня тоже есть большая старообрядческая община, состоящая в основном из румын, молдаван и украинцев — всего порядка 20 тысяч человек, большинство которых выехали на Запад после 1991 года в поисках лучшей доли. «Понятно, что эти люди представляют разные старообрядческие согласия, поэтому брать благословение на открытие храма в Италии было просто не у кого. Если все получится, передадим его потом тому согласию, представителей которого в Риме окажется больше всего», — пояснил Севастьянов. Он также рассказал, что в настоящее время в Италии есть только один действующих храм староверов — в Турине, на севере страны, а многие старообрядцы молятся по квартирам. Ранее папа передал небольшие католические храмы римским общинам православных греков, болгар и румын.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».