Богота, , 12:02 — REGNUM Колумбийская левая партия ФАРК призвала проявить «уважение к жизни» Эво Моралеса, покинувшего пост президента Боливии под давлением правой оппозиции и военных. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Ложь, оскорбления, клевета, расизм, религиозный фундаментализм и страх, распространяемые СМИ, — вот инструменты, которые применило правительство США и ультраправые силы Боливии, чтобы осуществить переворот», — приводит агентство выдержку из официального заявления партии.

В ФАРК выразили уверенность в том, что «мятежники не сумеют покончить с достижениями, ставшими возможными вследствие коренных экономических, политических, социальных и культурных реформ, осуществлённых за время правления Эво».