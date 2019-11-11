Киев, , 11:20 — REGNUM Большинство жителей ДНР и ЛНР видят республики частью России, поскольку их пять лет «зомбировали». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 10 ноября в эфире телеканала «1+1».

По его словам, население ДНР и ЛНР находится под постоянным «информационным воздействием».

«В течение 5 лет там население зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.», — считает Загороднюк.

Министр обороны Украиныдобавил, что Россия начала «информационную войну» против Украины ещё до госпереворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ и социологи выяснили, что 65% жителей неподконтрольной Украине территории Донбасса видят своё будущее в составе России.

Напомним, гражданскую войну в Донбассе начал киевский режим 6 апреля 2014 года. Мирные города Донбасса сначала обстреливали представители незаконных «добровольческих» вооружённых формирований, а затем боевики ВСУ. Поводом для начала украинской агрессии стало неприятие населением Донбасса результатов государственного переворота в Киеве.

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