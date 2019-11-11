Киев, , 11:17 — REGNUM Украина способна «самостоятельно защититься от России в случае нападения». Об этом заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк в интервью телеканалу «1+1».

Он пояснил, что украинское военное ведомство допускает подобный сценарий и уже отработало ответ на возможную агрессию. Киев продолжает сотрудничать с Североатлантическим альянсом, который передает Украине оружие и технику и помогает с подготовкой военных, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о самостоятельном производстве в стране систем залпового огня и противотанковых комплексов.

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