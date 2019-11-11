Киев, , 11:07 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление нового главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что в партии намерены пересмотреть идеологию и добавить в нее черты социализма.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге после съезда партии Зеленского, состоявшегося накануне, 10 ноября, Корниенко заявил, что новая идеология будет строиться «вокруг человека», и политической силе нужно искать «какой-то компромисс» между либеральными и социалистическими идеями.

«Страна социалистов… Так закапывают экономический взлёт и процветание моей страны. Молодые люди у власти. А по факту — молодые пенсионеры-социалисты. Которые думают о грядущих выборах, а не будущем страны», — комментирует заявление Корниенко политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он также объясняет, как социализм будет выглядеть в украинских реалиях:

«Государство будет забирать больше ваших же денег и само решать, как их перераспределять… Забирать ваши деньги и само решать. Больше с зарплат, с ваших счетов предпринимательских. И забирать эти деньги будет ваш давно знакомый чиновник с коррупционной составляющей. Вам — социализм. Ему — капитализм на Мальдивах».

В заключение эксперт делает вывод, что в партии Зеленского вообще не понимают, что такое социализм и какое у него «реальное лицо».