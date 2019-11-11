Орел, 11 ноября 2019, 11:07 — REGNUM Для спасения страны от демографической катастрофы государству необходимо пересматривать бюджетную политику, а без этого чуда не случится. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Орловского регионального отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Руслан Перелыгин.
Депутат отметил, что пенсионная реформа «наглядно продемонстрировала россиянам, что никакая социальная поддержка в России не является постоянной и надежной. Размер пенсий является недостаточным, пенсионеры вынуждены работать. В малых городах и в сельской местности состояние системы здравоохранения просто пугающее. Вымирают села, и точки в этом процессе ставятся закрытием школ. Наши деды и прадеды жили нелегко, но они верили, что их дети будут жить лучше, и улучшения происходили. Сейчас все улучшения сосредоточены в мегаполисах. В регионах, в районах, в селах продолжается эксплуатация наследия советских лет, которое ветшает».
По мнению Руслана Перелыгина, для предотвращения вымирания России государство должно принять срочные и действенные меры — в частности, в корне пересмотреть бюджетную политику.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения. В Орловской области, по данным Орёлстата, демографическая ситуация не даёт повода для оптимизма: сокращается рождаемость, растёт естественная убыль населения, и даже число мигрантов в регионе становится меньше.