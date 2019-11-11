Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM Армия Пакистана медленно наращивает свою огневую мощь, перемещая свою артиллерию ближе к линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, с момента отмены положений статьи 370, которая наделяла особым статусом штат Джамму и Кашмир. Также растёт и численность военнослужащих. По оценкам индийской стороны, в настоящее время на линии контроля военная группировка Пакистана насчитывает почти 90 тыс. человек, в то время как численность индийских вооружённых сил приближается к 1,13 млн. Об этом сообщает India Today.

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Добавим, что Индия также усиливает своё присутствием вдоль линии контроля. Вооружённые силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля. По данным военных источников, на которые ссылается газета The Economic Times, это связано «с мерами по предотвращению проникновения террористов из пакистанской части Кашмира в союзную территорию Джамму и Кашмир и обеспечению безопасности в приграничной зоне Индии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа власти Индии приняли решение лишить мятежный штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало сильное возмущение среди представителей международного сообщества. Тогда же правительство страны предложило разделить штат на два федеральных субъекта. После отмены статьи 370 Конституции здесь будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую.

Добавим, что в октябре глава министерства внутренних дел Индии и президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах объявил о полной стабилизации ситуации в Джамму и Кашмире, заявив, что отмена статьи 370 Конституции Индии «принесла мир и стабильность в регион».