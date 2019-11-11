Кампала, , 11:07 — REGNUM По итогам первого в истории взаимоотношений Уганды и ДР Конго бизнес-саммита главы стран подписали ряд двусторонних соглашений, среди которых соглашение об увеличении объемов торговли и инвестиций. Об этом передает VOA Africa.

«Уганда и ДРК заключили ряд рамочных соглашений о сотрудничестве. Они включают в себя сотрудничество в следующих областях: здравоохранение; мир и безопасность; развитие энергетики и полезных ископаемых; социально-экономическая инфраструктура; торговля и инвестиции, среди прочих», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Уганды.

По информации радиостанции, президенты Уганды Йовери Мусевени и глава ДРК Феликс Чисекеди отметили, что в настоящее время существует множество препятствий, ограничивающих ведение торговли, в частности инфраструктурных, которые увеличивают стоимость ведения бизнеса в регионе Великих восточноафриканских озер.

Стороны также подписали соглашения о работе в сфере автомобильных перевозок, реализация которых в течение 24 месяцев облегчит ведение бизнеса. Мусевени отметил, что и Уганда, и ДРК импортируют много товаров из Китая, Японии и Индии, а не производят их на родине.

По словам журналистов, товарооборот между Угандой и ДРК в этом году в период до 18 мая составил более 532 миллионов долларов США. Со своей стороны, Эвелин Аните, министр Уганды по инвестициям, заявила, что проведение бизнес-форума и подписание соглашений откроют рынок ДРК для угандийского бизнеса и на рынок Уганды для бизнесменов из ДРК.