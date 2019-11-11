Джакарта, , 11:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны продолжить дело героев, которые боролись за независимость Индонезии, сообщает Kompas.

«Великая нация — это нация, которая хочет уважать, чтить заслуги своих героев. Мы помним, что герои боролись за независимость. И наше обязательство вместе как преемников продолжать отстаивать независимость, которую отстаивали герои, особенно бороться с нищетой и неравенством», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо возглавил национальную церемонию в ознаменование Дня героев на кладбище героев в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии провел церемонию в Джакарте в ознаменование Дня героев