Пермь, , 10:58 — REGNUM В Перми планируют строительство универсального комплекса — спортивно-концертного центра. Реализация проекта обсуждалась на встрече губернатора Прикамья Максима Решетникова с президентом Федерации хоккея России, трёхкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Проект спортивно-концертного комплекса рассчитан на 10 тыс. мест. Новый объект должен быть построен к 2023 году, когда Пермь будет праздновать 300 лет.

Как отметил глава региона, в ноябре объект внесут в адресную инвестиционную программу и приступят к проектированию. Сейчас ведется разработка концепции комплекса.

Владислав Третьяк поддержал инициативу строительства и заметил, что с появлением такое арены регион может претендовать на проведение самых крупных всероссийских и международных турниров.

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