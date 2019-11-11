Ташкент, 11 ноября 2019, 10:52 — REGNUM Туркестан играет все более важную роль на евразийском пространстве, заявил секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов, зачитывая послание президента республики Шавката Мирзиёева на Азиатской конференции Валдайского клуба «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка» в Самарканде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

Глава республики выразил надежду на то, что участники конференции смогут определить новые направления взаимодействия. Кроме того, Мирзиёев считает, что проведение заседания Валдайского клуба в Самарканде подтверждает стремление Москвы и Ташкента укрепить доверительный диалог.

Напомним, 10−11 ноября в Самарканде проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба. 10 ноября в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между клубом «Валдай» и институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

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