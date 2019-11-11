Дамаск, , 10:48 — REGNUM Кандидатом на пост президента Сирии в 2021 году может стать любой желающий, заявил действующий глава государства Башар Асад в интервью RT.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Сирийский лидер напомнил, что в прошлый раз кандидатов было всего три.

«В следующий будет столько человек, сколько захотят баллотироваться. Таких людей будет несколько», — сказал он.

Напомним, ранее Асад назвал вооруженный конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут не напрямую, а опосредованно.

По его словам, после распада СССР прежний мировой порядок изжил себя, а с моделью однополярного мира тоже есть проблемы, из-за того, что такие страны, как Россия, Китай, Индия и другие начинают восходить, в то время как США ведут войну со всеми странами за мировое лидерство.

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