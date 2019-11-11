Тбилиси, , 10:32 — REGNUM С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы. 10 ноября в Тбилиси прибыла генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, которая обсудит с официальными лицами Грузии вопросы, связанные с председательством в организации, сообщает пресс-служба грузинского МИДа.

В ходе визита Мария Пейчинович-Бурич намерена обсудить с министром иностранных дел Давидом Залкалианивопросы, связанные с предстоящим председательством Грузии в Комитете министров Совета Европы. Также стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества Грузии и Совета Европы.

В Грузии также состоятся встречи генсекретаря с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и главой делегации Грузии в ПАСЕ.

Во время визита состоится презентация юбилейной монеты в честь 70-летия Совета Европы и 20-летия вступления Грузии в Совет Европы, а также официальная будет представлен плана действий Совета Европы для Грузии на 2020−2023 годы.

Торжественная церемония официальной передачи председательства в Совете Европы состоится 27 ноября в Страсбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсекретарь Совета Европы прибыла в Грузию